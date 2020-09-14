Маски, дезинфекция, личные ручки: Кабмин утвердил «карантинный» порядок голосования на выборах

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании сегодня, 14 сентября, утвердил Порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов, сообщает пресс-служба правительства.

Документ предусматривает следующие меры, которые должны выполняться на избирательных участках:

будет проводиться опрос о наличии симптомов респираторных заболеваний и температурный скрининг всем лицам, которые заходят в помещения для голосования и помещения избирательных комиссий;

на входе в помещение избирательной комиссии, помещения для голосования должны находиться антисептики для рук. Также должны быть оборудованы места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты;

в помещениях будет нанесена разметка с дистанцией не менее 1 м. Потоки избирателей, на вход и на выход, должны быть разделены. Кроме того, рекомендуется в помещении одновременное пребывание избирателей из расчета не более 3-х человек на один стол для выдачи бюллетеней;

стулья, столы, мебель, которые используются избирательной комиссией, должны быть изготовлены из материалов, которые можно продезинфицировать. Использование ткани на столах не допускается;

члены избирательной комиссии должны придерживаться физического дистанцирования, то есть сидеть на расстоянии не менее 1 м друг от друга, или применять физические барьеры, например, прозрачные экраны;

протирание дверных ручек, поручней, сидений и т.д. дезинфицирующими средствами нужно проводить не реже одного раза в два часа, а влажную уборку помещения – не реже одного раза в четыре часа. Обрабатывать отдельные части избирательных ящиков можно, но нужно не допускать попадания вещества и средств дезинфекции внутрь избирательной урны.

Избиратели должны обработать руки дезинфицирующими средствами перед входом в помещение, находиться в респираторе или защитной маске. При этом члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности.

Рекомендуется не брать детей на избирательные участки, а также пользоваться личной ручкой.

«Избиратели, которые находятся на самоизоляции, могут осуществлять голосование по месту пребывания. Для этого нужно не позднее 20:00 последней пятницы перед днем выборов подать заявление с добавленной справкой медучреждения о состоянии здоровья (пребывании на самоизоляции). В день голосования таким избирателям необходимо самостоятельно, не в руки членам избирательной комиссии, показать документ, подтверждающий личность и гражданство Украины. Члены комиссии, обеспечивающие голосования по месту пребывания должны быть в масках, перчатках, защитных щитках. И после каждого посещения проводить утилизацию средств защиты», – говорится в документе.

Как отмечается, средства защиты должны иметь все члены избирательной комиссии, официальные наблюдатели, полицейские, работники органов, учреждений, на территории которых размещены помещения для голосования и помещения избирательных комиссий.

В случае выявления случае COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии, все остальные члены избирательной комиссии могут продолжать выполнять свои функции при отсутствии симптомов респираторных заболеваний.

При наличии контакта с больным без применением средств индивидуальной защиты, такие члены избирательной комиссии направляются на самоизоляцию в порядке, установленном законодательством.

К работе на специальных избирательных участках в стационарных учреждениях здравоохранения и учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, членам избирательной комиссии, официальным наблюдателям, полицейским рекомендуется не позднее чем за 72 часа до дня выборов пройти тестирование на наличие COVID-19 методом ПЦР.

После завершения подсчета голосов, передачи протоколов и бюллетеней для голосования в помещении избирательной комиссии проводится заключительная дезинфекция.

Кроме того, принятым документом разрешается въезд на территорию Украины на время действия карантина официальным наблюдателям от иностранных государств и международных организаций, которые будут вести наблюдение за ходом избирательного процесса.