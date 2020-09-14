На выходных в ДТП в «ДНР» один человек погиб, семеро – получили травмы

В «ДНР» в период с 12 по 13 сентября произошло 6 ДТП, в которых 1 человек погиб, 7 человек получили травмы, и зарегистрированы 12 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

12 сентября в Кировском районе Донецка 53-летний водитель автомобиля «ГАЗ-330202» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю Daewoo Nexia и совершил с ним столкновение. В результате ДТП 24-летний пассажир автомобиля Daewoo получил телесные повреждения.

13 сентября в Буденновском районе Донецка 37-летний водитель автомобиля Opel Zafira при выезде на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение автомобилем Opel Vectra. В результате ДТП пассажир автомобиля Opel Vectra и водитель автомобиля Opel Zafira получили телесные повреждения.

«За 8 месяцев 2020 года по причине нарушений ПДД водителями при проезде перекрестков совершено около 90 ДТП, в которых 3 человека погибли и более 130 были травмированы. Также правоохранители зарегистрировали 103 ДТП без пострадавших», – уверяют в «республике».

Всего за выходные, как утверждают в «ДНР», выявлены 307 нарушений ПДД, среди которых 32 факта управления транспортом в состоянии опьянения.