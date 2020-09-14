COVID-19: На Донетчине более 200 человек лечатся в стационарах

На Донетчине более 200 больных COVID-19 проходят стационарное лечение. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на данные коммунальное учреждение здравоохранения «Информационно-аналитический центр медицинской статистики».

«Пациентами с коронавирусной болезнью в учреждениях здравоохранения Донецкой области, определенных для профильной госпитализации больных COVID-19, занято 204 кровати по состоянию на 14 сентября. Больными с подозрением на СОVID-19 заняты еще 179 коек в медучреждениях первой волны», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что процент свободных коек составляет 60,5%.

Напомним, с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболел 2101 человек, из них 1114 выздоровели, еще 957 – продолжают лечение. 30 случаев коронавирусной болезни завершились летально.