С утра через КПВВ «Новотроицкое» прошли только 58 человек

Сегодня, 14 сентября, в Донецкой области на один день открылся контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое». КПВВ в Луганской области работает стабильно по осеннему графику. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб, передает «Вільне радіо».

«По состоянию на 9:45 через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию последовали 359 человек, в сторону временно оккупированной территории – 368», – сказал Игорь Лизогуб.

По его словам, за минувшие сутки через этот КПВВ в обе стороны пропустили более 3600 человек.

Пешеходный контрольный пункт «Станица Луганская» открыт ежедневно с 07:00 до 18:30, но на неподконтрольную территорию после 18:00 не пропускают.

Также сегодня заработал гуманитарный коридор «Еленовка – Новотроицкое» в Донецкой области.

«На временно оккупированную территорию последовали 5 автомобилей и 58 человек; на контролируемую территорию пока никого не было», – отметил Лизогуб.

Он добавил, что украинские пограничники готовы пропускать ежедневно с 07:00 до 18:30. «ДНР» открывает свой пункт с 9:00 до 18:00 только в понедельник и пятницу.

Возле КПВВ «Новотроицкое» в ожидании внесения в разрешительные списки «ДНР» ежедневно остаются люди. Прошлой ночью в палаточном городке ГСЧС ночевали 15 человек.

КПВВ «Марьинка» работает в ограниченном режиме. Здесь пропускают только после подтверждения со стороны «ДНР».

Пункты пропуска «Майорское» и «Гнутово» закрыты с обеих сторон.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.