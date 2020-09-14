На Донетчине полицейские сделали неожиданную находку, спасая котенка

В Доброполье (Донецкая обл.) нашли гранаты, спасая котенка из заброшенного гаража. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в местное отделение полиции обратились местные жители с помощью спасти котенка, который залез в гараж и не мог выбраться.

«Откликнувшись на просьбу граждан, полицейские разыскали владельца гаража. Котенка освободили. А во время осмотра здания сотрудники полиции заметили внутри гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалом», – рассказали в полиции.

56-летний владелец гаража сообщил, что не пользовался помещением уже несколько лет и не может объяснить происхождение боеприпасов. Показания мужчины проверят во время досудебного расследования.

Гранаты изъяты и направлены на экспертизу.

По факту обнаружения боеприпасов открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.