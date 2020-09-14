На Донетчине одним из брендов ОТГ будет вино местного фермера

В селе Галицыновка (Марьинский р-н Донецкой обл.) одним из брендов объединенной территориальной громады хотят сделать вино местного фермера, передает «Агро Юг».

Анатолий Иосифович Фалис уже 6 лет занимается виноградарством в Галицыновке. Площадь его виноградников – 3 га. За эти годы они понемногу разрослись.

В будущем фермер планирует расширять производство, поэтому понемногу культивирует землю пустыря поблизости. Он выращивает столовые и технические сорта винограда. Всего – десятки видов.

Среди них: белый кокл, белый мускат, каберне-совиньон, сорт «Страшенский», «Зарево», «Ришелье», «Левокумский», «Солярис», «Алиготе» и другие. Черенки винограда закупает в Херсонской области, в Белоозерке. В Галициновке он единственный крупный виноградарь, чье вино популярно на весь район.

«Вина участвуют в Киеве на выставках. Институт сельхозпроизводства дал мне статус малого винодела. Процесс понемногу идет. Торговая марка, под которой я в будущем буду продвигать свое вино, что участвует в выставках, называется "Фали". Моя фамилия – Фалис Анатолий Иосифович, и вино так называется интересно», – рассказывает виноградарь.

Кроме виноделия, фермер реализует в розницу и урожай своего винограда. Его дело только начинает набирать обороты, но он уже стал довольно известным, имеет постоянных покупателей. Тем не менее Анатолий рассказывает, что делает это не ради финансовой прибыли.

По его словам, это – «дело души, осуществления мечты и поддержания семейной традиции». Ведь еще бабушка и дедушка Анатолия занимались виноградарством, а он продолжает их дело.

Теперь его вино хотят сделать одним из брендов Галицыновской ОТГ. Этому фермер очень рад, но многое нужно сделать, ведь, чтобы привлекать туристов, нужно создать все необходимые условия. Так, первым шагом станут площадки для дегустации вин, которые появятся в громаде, где можно будет проводить фестивали и ярмарки.