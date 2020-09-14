Доказательств не имеет: В ГБР рассказали о результатах допроса Богдана

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан не имеет доказательств контактов украинских чиновников с органами власти России, о которых он сообщил в своем интервью. Об этом по результатам допроса сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Как отмечают в ГБР, Богдана допрашивали в качестве свидетеля.

Целью допроса было «выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства».

«На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации», – резюмировали в ГБР.

Ранее экс-глава Офиса президента Андрей Богдан заявил в интервью Дмитрию Гордону, что не верит, что в ближайшее время Украине удастся вернуть Донбасс, поскольку переговорщики нашей страны ориентированы на «сказки» о получении от России за это огромных контрибуций. Также Богдан заявил, что отношение президента России к вопросу Донбасса изменилось, потому что «мы его как-то жестко кинули».

Экс-чиновник рассказал о «договорняках» между Россией и Украиной, за эти откровения его вызвали на допрос в Госбюро расследований. Кроме того, Богдан рассказал, что ходят слухи о наличии агентов влияния и представителей спецслужб РФ в окружении президента Украины.