Сколько переселенцев в Украине: Опубликованы данные из Единой информационной базы

В Украине по состоянию на сегодня, 14 сентября, учтены 1 млн 456 тыс. 419 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 7 сентября на учете состояли 1 млн 455 тыс. 325 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю увеличилось на 1 094 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: