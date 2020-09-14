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Хомчак вылечился от коронавируса

14.09.20 14:59
Руслан Хомчак
Руслан Хомчак / Фото: armyinform.com.ua

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выздоровел от COVID-19. Об этом говорится в сообщении по итогам селекторного совещания у президента Украины Владимира Зеленского, размещенном на сайте главы государства.

Отмечается, что в совещании принял участие Руслан Хомчак, который выздоровел от коронавируса. Хомчак сообщил, что ситуация с коронавирусом в зоне проведения Операции Объединенных сил стабильно контролируется. 11 человек из зоны проведения ООС проходят лечение дома, еще 43 человека находятся на самоизоляции. Среди них представители ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.

«Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета», – отметил Зеленский.

Напомним, о болезни Хомчака стало известно на прошлой неделе.

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