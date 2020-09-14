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Формула «Роттердам+» принималась во исполнение международных обязательств Украины, – и.о. министра

14.09.20 15:41
Фото: скриншот видео ТК «Украина»
Фото: скриншот видео ТК «Украина»

Только международные обязательства и больше ничего. Формулу «Роттердам+» Украина ввела по договоренности с иностранными партнерами. Об этом напомнила и.о. министра энергетики Ольга Буславец. Так же, по импортному паритету, цены на энергоресурсы продавцы рассчитывают по всему миру. Об этом сообщает телеканал «Украина».

Формулу «Роттердам+» чуть ли не под микроскопом 3,5 года рассматривали следователи и прокуроры. И не нашли ни нарушений, ни убытков государству. Их не было – доказали иностранные и отечественные экспертизы. Из-за этого дело закрыли, а правоохранители признали: формула «Роттердам+» – законна.

«Мы как государство взяли на себя много обязательств, в том числе и подписывая ассоциацию с Европейским Союзом. Поэтому на то время и была проведена реформа Национальной комиссией по регулированию энергетики, которая утвердила соответствующую формулу не только в электроэнергетике, но и на рынке газа также. Это было исполнение наших обязательств нами и международными партнерами», – отметила и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец.

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