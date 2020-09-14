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Сел за руль и убил человека: На Луганщине будут судить водителя-наркомана

14.09.20 15:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине будут судить водителя, который в состоянии наркотического опьянения стал виновником смертельного ДТП. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, которое повлекло смерть потерпевшего.

«Следствием установлено, что 24 июня 2020 года в Рубежном с участием 38-летнего местного жителя произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Kia Optima", находясь под воздействием наркотиков, на большой скорости совершил наезд на велосипедиста, который выехал на перекресток», – рассказали в прокуратуре.

В результате аварии пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медучреждение, где на следующий день умер.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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