Сел за руль и убил человека: На Луганщине будут судить водителя-наркомана

На Луганщине будут судить водителя, который в состоянии наркотического опьянения стал виновником смертельного ДТП. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, которое повлекло смерть потерпевшего.

«Следствием установлено, что 24 июня 2020 года в Рубежном с участием 38-летнего местного жителя произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Kia Optima", находясь под воздействием наркотиков, на большой скорости совершил наезд на велосипедиста, который выехал на перекресток», – рассказали в прокуратуре.

В результате аварии пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медучреждение, где на следующий день умер.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.