Социальным работникам и волонтерам на Донетчине передали электровелосипеды

В Донецкой области социальным работникам и волонтерам, которые оказывают помощь в прифронтовой зоне, Гуманитарная миссия «Пролиска» передала 8 электровелосипедов. Об этом сообщает пресс-служба организации в Facebook.

Два транспортных средства вручили активистам из Авдеевки, еще три переданы активистам, которые проживают в Новоселовке-2, Водяном и Каменке, а по одному электровелосипеду получили соцработники из Новобахмутовки и Первомайского.

Кроме того, электровелосипед вручили заведующей фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) села Красногоровка Ясиноватского района. По словам медика, электровелосипед поможет быстрее добираться к пациентам, так как ФАП обслуживает жителей еще трех прифронтовых населенных пунктов: поселков Новоселовка-2, Каменка и Веселое Ясиноватского района.

«Благодаря тому, что электровелосипеды оснащены специальными корзинками, в которые можно положить продукты и медикаменты, социальным работникам и волонтерам не нужно теперь носить тяжелые сумки. Это позволит существенно снизить нагрузку. Ведь приходится преодолевать немалые расстояния, доставляя продукты, питьевую воду, медикаменты и средства гигиены маломобильным и немобильным людям», – отмечают в «Пролиске».

Данный проект стартовал в мае этого года. Его главная цель – повышение мобильности медицинских и социальных работников, почтальонов, волонтеров, которые во время карантина в условиях конфликта продолжают оказывать услуги пожилым людям и лицам с ограниченной мобильностью, проживающим в прифронтовых громадах. Всего гуманитарная миссия «Пролиска» планирует передать 128 электровелосипедов, которые закуплены при поддержке Агентства ООН по делам беженцев и Украинского гуманитарного фонда (UHF).