Долги по пенсиям переселенцев: Кабмин два года никак не разработает механизм выплат

Кабинет министров Украины до сих пор не разработал обещанный еще в 2018 году порядок, который определяет механизм выплаты долгов по пенсиям, в том числе, пенсионерам-переселенцам. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Харькове на форуме «Мы – новые харьковчане» сообщил старший стратегический юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Олег Тарасенко.

«25 апреля 2018 года Кабмин принял постановление №335. В то время его приняли очень быстро, без какого-то обсуждения. Суть постановления: лицам, которым приостановили выплаты пенсий, восстановление выплат идет не с момента приостановки (как было до того момента), а с момента обращения. Если, например, человеку приостановили выплату пенсии в январе 2019 года, а он обратился в ПФУ за ее восстановлением в апреле, то за 3 месяцы пенсию он не получает», – напомнил Тарасенко.

Согласно Постановлению № 335, вот эту задолженность в 3 месяца данный человек может получить только тогда, когда Кабмин разработает особый порядок для таких выплат. «По состоянию на сегодняшний день этот порядок так и не разработан. И я не слышал, чтобы шел разговор о том, чтобы этот порядок разработать. Вот такая бюджетная экономия за счет незащищенных категорий населения», – подчеркнул правозащитник.

Постановление № 335 было оспорено в суде. И когда рассмотрение дела подходило к концу, то правительство приняло другое постановление – № 788 от 21.08.2019. «Новое постановление такое же самое по смыслу, как и № 335. Оно просто вносило изменения в иное постановление. И, к сожалению, эта норма (о невыплате задолженностей по пенсиям, – ред.) до сих порт действует», – отметил Тарасенко.

Оспорить действия ПФУ о невыплате долгов можно через суд. Суды в таких делах часто принимают решения в пользу пенсионеров-переселенцев. «Однако органы Пенсионного фонда просто перестали выполнять решения судов, которые принимались в пользу пенсионеров. То есть выплата пенсии возобновлялась, но задолженность не выплачивалась – причем, в разных регионах назывались разные причины, ссылаясь на разные постановления КМУ, в том числе, на отсутствие порядка выплат», – заключил юрист.

Напомним, что дискриминационные нормы Постановления № 335 особенно влияют на пенсионеров, проживающих на неподконтрольной территории, которые из-за невозможности выехать не оформляли возобновление выплат. Также на пенсионеров-переселенцев, которые не успели пройти проверки, из-за чего им приостанавливают выплаты. Только с января по начало июня 2019 года во исполнение судебных решений по делам пенсионеров-переселенцев было начислено 543 млн 100 тыс. грн. Однако выплачено – 43,0 млн грн. А общий долг только по этой категории дел составляет почти 600 млн грн.

Как сообщалось ранее, у правозащитников есть механизм привлечения к ответственности представителей ПФУ. При этом сами сотрудники ПФУ действуют в рамках нормативно-правовой базы, созданной Минсоцполитики. А Министерство социальной политики до сих пор не приняло особый порядок, который должен был позволить Пенсионному фонду выплачивать долги по пенсиям переселенцам.