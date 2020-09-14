«Границу» «ЛНР» с Россией могут закрыть московские кураторы, – соцсети

В неподконтрольном украинскому правительству Луганске уже почти неделю стоит закрытым на карантин из-за коронавируса краеведческий музей, город постепенно будут «закрывать». Об этом сообщают местные жители в Telegram.

«Луганский краеведческий музей закрыт на карантин уже почти неделю. У директора был выявлен "коронавирус". Так что постепенно город будут закрывать», – пишет один из Telegram-каналов.

Местные жители предполагают, что в «республиках» с ростом заболеваемости могут ввести жесткий карантин.

«В России есть признаки того, что будет задействован точечный и секторальный карантин, не более, а вот в ЛНР и ДНР все может быть по-другому. Это как решат московские кураторы», – пишет паблик.

В то же время, отмечается, что и решение по возможному закрытию «границ» с Россией будет зависеть не от местных «властей».

«В прошлый раз они очень переживали, что жители республик "везут в РФ заразу", поэтому наше гетто оперативненько прикрыли. Тот же Свердловск (после переименования – Должанск, – ред.) долго не открывали, потому что кураторы не позволяли. Решение по возможному закрытию границы с Россией тоже будет исходить не от местных наместников, а от желания их наставников», – говорится в сообщении.

Напомним, в «ЛНР» (на 13 сентября) – 789 заразившихся коронавирусом (выздоровели – 675 человек, летальных случаев – 23).

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» произошла вспышка COVID-19 на местном «республиканском» телеканале. Оператор телеканала скончался 10 сентября от осложнений, спровоцированных коронавирусом. Кроме того, трое сотрудников госпитализированы в горбольницу №7 Луганска с высокой температурой. У оператора был большой круг контактов, и около десятка человек находятся в обсервации. Факт вспышки пытались скрыть.