В Украине нужно заменить 900 тыс. км электросетей

Сутки в год мы с вами сидим без света. И все – из-за ветхих электросетей. 900 тыс. км проводов по всей стране надо не просто подправить, а вообще поменять. А еще есть устаревшие маломощные подстанции, которые тоже надо обновить. Подключаться новым абонентам энергокомпаний или не к чему, или приходится платить дорого и ждать долго. Об этом сообщает телеканал «Украина».

Американо или капучино может быть с сахаром или без, но его точно не приготовишь без электроэнергии. И предприниматель, чтобы подключиться к электросети должен заплатить за кабели, за проектную документацию и набраться терпения.

«Это стоит примерно 150 – 250 тыс. грн официальных платежей и затягивается от 3 месяцев до года. Все это время подключение делается временным. Стоит от 15 до 25 тыс.», – рассказывает руководитель Ассоциации мобильных кофеен Алексей Бусаев.

Предприниматель Алексей подсчитывает – надо сварить 4285 чашек обычного американо, чтобы вернуть деньги за подключение света.

«Где-то примерно 3 дня надо работать для того, чтобы отбить месяц подключения, то есть 3 дня работать на электроэнергию, да», – говорит Алексей Бусаев.

А бывает и так, рассказывает Алексей, когда предприниматель деньги заплатил, но тока нет.

«Сети уже устаревшие давно, новых прокладывается каждый год все меньше. Ты заплатил уже там в бюджет, ты сделал объект, ты установил, а подключения нет, т.к. неоткуда тянуть», – говорит Алексей Бусаев.

И такая ситуация по всей стране. Украинские электрические сети самые ветхие в Европе.

«Они изношены более чем на 80%. Ситуация достаточно критическая. Может быть поставлена под угрозу вся энергетическая безопасность Украины», – говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Фактически 1,5 тыс. минут мы сидим без электроэнергии, когда в Европе это может быть 300 минут, 200», – говорит эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Нынешний тариф – не стимул для инвесторов вкладывать деньги в развитие сети. Нацкомиссия приняла новый – RAB-тариф. Ставки дохода на различное имущество энергокомпаний будут разные. К примеру на новое – почти 17%. А на старые сети – почти в шесть раз ниже.

«Должно быть реальная тарифная база – не 3% на старую базу, а минимум 6-7%. 900 тыс. км – они все нуждаются фактически в замене. То есть речь идет часто не о ремонте или реконструкции, а о замене – построении и строительстве новых объектов», – объясняет Юрий Корольчук.

Половину этих доходов энергетики обязаны потратить на обновление сетей. Чем выше ставка, тем больше денег было бы на новое оборудование и провода. Тогда и тариф на подключение к электролинии может снизиться почти вдвое.

«Небольшую компанию можно будет присоединить к сети не за 800 тыс. грн, а за 600, за 500. Дом, например, загородный, это будет порядка 15 – 20 тыс. грн», – говорит народный депутат, фракция «Слуга народа» Людмила Буймистер.

Если Нацкомиссия на следующий год утвердит ставку RAB-тарифа 6% или 7% вместо 3%, то все мы за подключение к сетям будем платить меньше. Энергокомпании не нужны будут деньги на усиление подстанций. Средства заложат в тариф на свет.