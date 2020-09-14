Переселенцам: Юрист рассказал, как заставить ПФУ выплатить долги по пенсиям

Пенсионный фонд в большинстве случаев не выполняет решения судов по выплате задолженностей по пенсиям, которые были приняты в пользу пенсионеров-переселенцев. Однако есть механизмы повлиять на данный процесс. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Харькове на форуме «Мы – новые харьковчане» рассказал старший стратегический юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Олег Тарасенко.

Он напомнил базовые юридические нормы по этому поводу, на которые нужно ссылаться при обращении в Пенсионный фонд с требование о выполнении решения суда:

судебное решение является обязательным к исполнению. А контроль за исполнением решения осуществляет суд (ст. 129-1 Конституции Украины). Для этого можно просить суд, который принял решение, установить судебный контроль в порядке ст. 382 Кодекса административного судопроизводства Украины;

судебное решение, которое набрало законную силу, является обязательным для участников дела, а также для всех органов, предприятий, организаций, должностных и служебных лиц, физических лиц и подлежит исполнению на всей территории Украины (ст. 370 КАСУ);

незамедлительно исполняются решения суда о присуждении выплат пенсий, иных периодичесикх платедей из государственного бюджета Украины или внебюджетных государственных фондов – в размере суммы взыскания за 1 месяц (ч.1. ст. 371 КАСУ).

«То есть решение о выплате пенсий должны выполняться незамедлительно после вступления в силу решения суда первой инстанции – в сумме за один месяц. Это тоже возможно», – подчеркнул Тарасенко.

Кроме того, ст. 383 Кодекса административного судопроизводства Украины позволяет штрафовать руководителя органа, который не выполняет решения суда. Ходатайство по данному поводу тоже можно направить в суд, который принимал решение и курирует его исполнение. «Мы заняли определенную позицию относительно требований штрафовать руководителей. Она была спорной. Потому что все понимали, что руководитель конкретного районного управления ПФУ не является, скажем так, источником зла для пенсионера. Построение системы Пенсионного фонда такова, что от районного органа мало что зависит. Тем не менее, согласно законодательству, именно руководитель должника несет ответственность за исполнение судебного решения», – пояснил правозащитник.

Он привел пример, что в деле № 811/1356/18 юристам «Права на защиту» удалось оштрафовать начальника Главного управления ПФУ в Кировоградской области за неисполнение судебного решения на сумму в 38 420 грн. «И когда суд обязал оштрафовать его на 38 420 грн, в течение недели требуемое решение суда (о выплате пенсии истцу, – ред.) было исполнено. И это не единичный случай», – дополнил Тарасенко.

При этом в данном случае задолженность по пенсии была выплачена несмотря на то, что Кабмин до сих пор не разработал порядок таких выплат. «И когда нам говорят, что нет порядка исполнения судебных решений, но в итоге оно выполняется, – значит, какой-то порядок есть», – сказал юрист.

«Однако хочу сказать, что не все суды идут на то, чтобы накладывать штрафы на начальников. Но иногда идут», – уточнил он.

Напомним, что 50% штрафа, наложенного на руководителя управления ПФУ, выплачивается непосредственно пенсионеру-ВПЛ – истцу по такому судебному делу.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины до сих пор не разработал обещанный еще в 2018 году порядок, который определяет механизм выплаты долгов по пенсиям, в том числе, пенсионерам-переселенцам. Оспорить действия ПФУ о невыплате долгов можно через суд. Суды в таких делах часто принимают решения в пользу пенсионеров-переселенцев. Однако органы ПФУ в большиестве случаев их не выполняют.