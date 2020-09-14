На Донетчине более 600 школьников отправлены на самоизоляцию

В Донецкой области Керменчикская общеобразовательная школа I-III ступеней (поселок Керменчик, до переименования – Октябрьское, Великоновоселковский район) полностью переведена на самоизоляцию 14 сентября. Всего на Донетчине на самоизоляции находятся более 600 учащихся, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В Керменчикской школе насчитывается 11 классов (131 ученик, 36 работников).

«Кроме того, в течение дня в области стало известно о заболевании 5 учеников, 3 учителей. Поэтому переведены на самоизоляцию 5 классов, 253 ученика, 43 работника», – говорится в сообщении.

Всего на 14 сентября на Донетчине находятся на самоизоляции 28 классов школ (619 учеников, 58 работников учреждений), а именно:

Дружковка – 1 класс (33 ученика);

Доброполье – 1 класс (24 ученика);

Мариуполь – 3 класса (97 учащихся);

Покровск – 1 класс (31 ученик);

Славянск – 7 классов (186 учащихся);

Марьинский район – 1 класс (34 ученика);

Великоновоселковский район – 11 классов (131 ученик);

Лиманская ОТГ – 1 класс (27 учеников);

Николаевская ОТГ – 2 класса (53 учеников);

Соледарская ОТГ – 3 ученика.

Напомним, что с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 2 101 человек, из них 1 114 выздоровели, еще 957 – продолжают лечение. В 30 случаях коронавирусная болезнь завершилась летально.