С дефицитом в 279 миллиардов: Кабмин озвучил цифры госбюджета на 2021 год

Государственный бюджет Украины на 2021 года пока не сбалансирован, в нем не хватает 279 млрд грн. Об этом свидетельствуют показатели проекта госбюджета страны, которые сегодня, 14 сентября, утвердил и обнародовал Кабинет министров.

Так, в следующем году правительство планирует получить ВВП на уровне 4,5 трлн грн, ожидается рост ВВП (рост экономики) на 4,6%. Государственный долг к ВВП – 64,6%.

В следующем году среднемесячная зарплата по стране ожидается в 13 600 грн.

Также планируют продолжить повышать уровень минимальной заработной платы:

с 1 января 2021 года – 6 000 грн;

с 1 июля – 6,5 тыс. грн.

Инфляция ожидается на уровне 7,3%.

Доходы государства – 1 трлн 071 млрд грн (на 92,3 млрд грн больше, чем было до плану на 2020 год). Расходы – 1 трлн 350 млрд грн. Таким образом, дефицит бюджета – 279 млрд грн.

Основные статьи расходов государства:

на безопасность и оборону – 267 млрд грн (+21 млрд грн к плану с изменениями на 2020 год). Из них 49% составят зарплаты военным и правоохранителям – 131 млрд грн (+8,3 млрд грн);

на образование – 174 млрд грн (+34 млрд грн). Из них на повышение зарплат учителям в 30% уйдет 21,2 млрд грн;

на медицину –156 млрд грн (+27,5 млрд грн), из их на борьбу с коронавирусом – 19,4 млрд грн (в т.ч. 2,6 млрд грн на вакцинацию);

на социальную защиту населения – 324 млрд грн (7,5 млрд), из них расходы Пенсионного фонда – 204 млрд грн;

на культуру – 7,5 млрд грн (+2,8 млрд грн);

на спорт – 7,4 млрд грн (увеличено в 2,7 раза к плану 2020 года);

на поддержку угольной отрасли – 4,5 млрд грн;

на поддержку аграриев – 4,2 млрд грн.

На программу «Большая стройка» (развитие дорожной инфраструктуры) заложено 150 млрд грн (+20,7 млрд грн в сравнении с планом на 2020 год).

Также в следующем году планируют закупить 100 пассажирских вагонов для «Укрзализныци» на 3,3 млрд грн.

Как сообщалось ранее, 14 сентября Кабмин на своем заседании утвердил проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, предложенный Министерством финансов.