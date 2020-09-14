На Донетчине организуют места временного проживания для тех, кто ночует на КПВВ

В Донецкой области для людей, которые не могут попасть на неподконтрольную Украине территорию и ожидают пропуска, будут организованы места временного проживания. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

Заместитель главы области отметил, что для людей, которые по определенным причинам не могут свободно пересечь линию разграничения, должны быть созданы комфортные условия пребывания.

«Приближается ухудшение погодных условий, и круглосуточное пребывание наших граждан на КПВВ станет невозможным. Для того, чтобы люди не остались в непогоду на улице, мы предусмотрим для них места размещения в социальных учреждениях. Также необходимо решить вопрос подвоза людей из мест расселения в КПВВ», – сказал Вадим Филашкин.

Он добавил, что органы местного самоуправления, правоохранители и волонтеры должны призвать людей для сохранения их же здоровья не оставаться круглосуточно вблизи КПВВ, ожидая пересечения линии разграничения.

Напомним, возле КПВВ «Новотроицкое» в ожидании внесения в разрешительные списки «ДНР» ежедневно остаются люди. Прошлой ночью в палатках ГСЧС ночевали 15 человек.