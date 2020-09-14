В 2021 году Фонд борьбы с COVID-19 финансировать не будут, – глава Минфина

В следующем году государственный Фонд борьбы с COVID-19 не будут финансировать. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает «Громадське радіо».

«У нас не предвидится дополнительных фондов таких, как Covid-19, мы расходы направили на прямых главных распорядителей – это Минздрав и Минобразование, поэтому этой программы уже не будет в следующем году», – отметил он.

Также Марченко напомнил, что в бюджете предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса.

«Мы понимаем, что борьба с коронавирусом на сегодняшний день является приоритетом, поэтому для этого предусмотрено 19,4 млрд грн. В частности, на предотвращение распространения вируса в школах заложен 1 млрд грн», – отметил глава Минфина.

Напомним, что Кабинет министров в апреле этого года создал Фонд борьбы с COVID-19. Размер Фонда на текущий год составляет почти 65 млрд грн, что было предусмотрено в государственном бюджете.

Как сообщалось ранее, 14 сентября Кабмин на своем заседании утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021». Согласно документу, дефицит государственного бюджета на следующий год составит 279 млрд грн. Предусматривается рост экономики на уровне 4,6%, инфляция в 7,3%. Среднемесячная зарплата по стране ожидается в 13 600 грн.