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Мэр Харькова в коме, выявили коронавирус, – СМИ

14.09.20 18:54
Геннадий Кернес
Геннадий Кернес / Фото: youtube.com

Городской голова Харькова Геннадий Кернес госпитализирован в городскую больницу № 17 с двусторонним воспалением легких. Как сообщили источники в Офисе президента, у него выявили COVID-19, который протекает в крайне сложной форме, передает «ZN.ua».

По данным источников в ОПУ и Харьковском горсовете, Кернес находится в коме. Но является ли кома искусственной или это следствие тяжести заболевания, источники не сообщили.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа – на день города. Заболел, по данным источников, в первых числах сентября. В больницу попал на прошлой неделе.

Согласно регламенту Харьковского горсовета, в случае невозможности выполнения мэром своих полномочий, их исполняет секретарь горсовета.

Слухи о том, что у городского головы коронавирус, появились еще в начале сентября. Тогда пресс-служба Кернеса опровергла, что у него подтвержден COVID-19.

Отметим, что 17-ая городская больница Харькова определена одной из опорных по коронавирусу.

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