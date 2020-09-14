Охранял «штаб ЛНР»: Пограничники задержали бывшего участника НВФ

Оперативники Донецкого и Луганского пограничных отрядов задержали 33-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным членом незаконных вооруженных формирований «ЛНР». Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает Госпогранслужба Украины.

Мужчина принимал участие в событиях в Северодонецке Луганской области.

«Гражданин выполнял задания пророссийских боевиков, одним из которых была охрана периметра Государственного института азотной промышленности, что был захвачен незаконными вооруженными формированиями так называемой "ЛНР" для размещения своего штаба», – говорится в сообщении.

Представители Национальной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.