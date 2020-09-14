«ДНР» не планирует обсуждать вопрос обмена пленными

Прогресс в переговорах по Донбассу, в том числе по новому обмену пленными, невозможен без пересмотра Киевом постановления о местных выборах, принятого Верховной Радой 15 июля. Об этом сегодня, 14 сентября, заявила «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.

«Киев по-прежнему не отменил постановление Верховной Рады о местных выборах, пункт четвертый которого идет вразрез с Минскими соглашениями… Без отмены или внесения поправок в данное постановление для устранения противоречия Минским договоренностям невозможен прогресс ни по одному направлению работы в соответствии с этими самыми Минскими договоренностями», – говорится в заявлении.

Она отметила, что «ДНР» не планирует рассматривать вопрос обмена пленными также пока украинская сторона не завершит процессуальную очистку лиц, переданных «республике» в ходе предыдущих двух обменов.

Напомним, что в п. 4 постановления Верховной Рады о местных выборах указаны условия проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Среди них: передача Киеву контроля над участком границы с Россией, вывод войск, незаконных вооруженных формирований и техники, восстановление в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с нынешними законами Украины.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоится на этой неделе, планируют обсудить подготовку обмена пленными, и что на сегодняшний день обе стороны имеют списки примерно по 100 человек каждая.