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Готовят к запуску: На ледовой арене в Краматорске намораживают лед (Фото)

14.09.20 19:41
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В Краматорске на ледовой арене приступили к намораживанию льда. Работы по подготовке объекта к запуску планируют завершить до конца сентября. Об этом сообщил глава Донецкой обгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«Чтобы нарастить лед толщиной 3 см, нужно 4 дня. После этого можно приступать к нанесению разметки и намораживать верхний слой льда», – написал Кириленко.

По его словам, строительные и пуско-наладочные работы, которые проводятся за счет областного бюджета, должны быть завершены до конца сентября.

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