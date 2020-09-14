Пенсионный фонд принимает документы из «Л-ДНР» при назначении льготной пенсии, – правозащитник

В последнее время Пенсионный фонд при назначении льготной пенсии принимает документы, которые подтверждают льготный стаж и были выданы на неподконтрольной Украине территории. Однако для «узаконивания» таких документов нужно решение суда. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Харькове на форуме «Мы – новые харьковчане» рассказал старший стратегический юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Олег Тарасенко.

Этот вопрос касается людей отдельных профессий, которые по льготному стажу имеют право для выхода на пенсию и до 2015 года работали на территории, которая стала неподконтрольной Украине. «Это льготный стаж шахтеров, металлургов и др., которые имеют право выходить на пенсию не по возрасту, а раньше, или на получение пенсии в повышенном размере. Вопрос в том, что у очень многих людей, которые выехали с временно оккупированной территории, документы о льготном стаже находятся в архивах на оккупированной территории. И когда люди правдами-неправдами доставали копии этих документов, то органы Пенсионного фонда раньше в большинстве случаев их не принимали. Они говорили, что эти документы получены с нарушениями, истинность данных невозможно проверить, или нет оригиналов», – пояснил Тарасенко.

По этому направлению юристы «Права на защиту» на протяжении 2017-2018 годов выиграли в судах более 50-ти дел. И по словам правозащитника, сейчас такой уже проблемы нет.

Тарасенко отметил, что при наличии решений судов принять во внимание документы с неподконтрольной территории в последние годы Пенсионный фонд их выполняет. «В очень редких случаях идут отказы. Суд говорит органу ПФУ, что документы нужно учесть при назначении пенсии. Решение однозначное», – заключил юрист.