Кернес не в коме: Харьковский горсовет сделал заявление о состоянии мэра

В горсовете Харькова опровергли информацию о том, что мэр города Геннадий Кернес находится в коме. Заявление о состоянии его здоровья опубликовали на сайте харьковской мэрии.

«Информация, которую распространяют некоторые харьковские паблики о том, что Харьковский городской голова Геннадий Кернес якобы впал в кому, не соответствует действительности. Горсовет связывает распространение заведомо ложной информации с обострением амбиций "не особо удачливых" политиков», – говорится в сообщении.

В горсовете Харькова уточнили, что Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе.

Напомним, ранее появилась информация, что городской голова Харькова Геннадий Кернес госпитализирован в городскую больницу № 17 с двусторонним воспалением легких. По данным источников в ОПУ и Харьковском горсовете сообщалось, что Кернес находится в коме.