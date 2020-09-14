Пропустили 180 человек: На КПП «ДНР» в Еленовке открыли пункты тестирования на коронавирус

Сегодня, 14 сентября, через КПВВ «Еленовка» в «ДНР» пропустили 180 человек. Об этом сообщает «межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

Как сообщается, теперь прямо на пункте пропуска можно сдать тест на коронавирус и при отрицательном результате не проходить обсервацию.



«Желающие при въезде в медицинских пунктах экспресс-тестирования на КПВВ могли сделать тест на коронавирусную инфекцию: 152 человека с отрицательным тестом на ковид отправлены на самоизоляцию домой, двое с положительным тестом увезены в госпитальную базу», – уточнили в «штабе».



В медицинские учреждения на обсервацию направлены 26 человек.

Ранее очевидцы в соцсетях сообщили, что с сегодняшнего дня у всех въезжающих в «ДНР» через Еленовку есть возможность сдать экспресс-тест за 1750 руб. (686 грн по местному курсу на 14.09.2020) и отправиться на самоизоляцию вместо обсервации.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.