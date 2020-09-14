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В «ДНР»: На День города в Горловку везут «Мираж» и Ирину Салтыкову

14.09.20 20:45
Стела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку / Фото: radiosvoboda.org

В неподконтрольной украинскому правительству Горловке готовятся отмечать День города 20 сентября с участием российских исполнителей. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

По словам «главы администрации» Горловки Ивана Приходько, на концерте для горожан выступят группа «Мираж» и поп-певица Ирина Салтыкова.

Ранее планировалось, что на празднике выступит рэпер Дони, однако его не пропустили через границу РФ. «Увы не смогли договориться с погранслужбой РФ о его въезде. Он гражданин Казахстана», – уточнил Приходько.

Концерт планируют начать в 19:00, после него жителей обещают организованно развезти по поселкам.

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