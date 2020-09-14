Без справки ВПЛ: Суд признал, что жители неподконтрольного Донбасса имеют право на украинскую пенсию

В Украине в течение марта-мая принято два первых положительных решения суда относительно получения пенсии жителями неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Суд признал, что граждане могут получать пенсию без регистрации как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и без получения справки ВПЛ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Харькове на форуме «Мы – новые харьковчане» сообщил старший стратегический юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Олег Тарасенко.

Он напомнил, что в июне-июле 2014 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) приостановил выплату пенсий на неподконтрольном Донбассе. Была введена практика, что потом пенсии могли получать люди, которые зарегистрированы как переселенцы на подконтрольной территории и имеют справку ВПЛ.

Но за 6 лет образовалось большое количество жителей, которые остались на неподконтрольном Донбассе и не могли выехать на подконтрольную территорию (например, по состоянию здоровья, из-за инвалидности) для возобновления выплаты украинской пенсии.

Первые судебные процессы по таким жителям неподконтрольного Донбасса «Право на защиту» начало еще в 2017 году. Однако судебная практика по таким категориям пенсионеров долгое время была спорной. «Мы получали много отказов в апелляционных административных судах с отсылом на постановления правительства. При этом ни одно постановление Кабмина не говорит, что пенсию может получать только лицо, которое имеет справку ВПЛ. Да, правительство регламентировало получение пенсии и внутренне перемещенным лицам. Однако о тех, кто не имеет справки ВПЛ, правительство (в своих нормативных актах, – ред.) вообще ничего не говорит», – подчеркнул Тарасенко.

И 21 марта 2020 года суд вынес первое положительное решение по получению пенсии жителем неподконтрольного Донбасса без необходимости регистрации как ВПЛ (постановление от 21.03.2020 по делу № 227/2158/17). Но теперь важно добиться выполнения этого решения. «Поскольку большинство управлений Пенсионного фонда с временно оккупированных территорий были перемещены на подконтрольную. Если посмотреть по реестру юрлиц, где находится, скажем, отделение ПФУ Буденовского района Донецка, то оно находится в Краматорске, например. Или в каком-то другом городе. Но в новых городах они находятся лишь юридически – у них нет ни руководителей, ни сотрудников. И когда мы получаем судебное решение и приходим по новому адресу перемещенного отделения ПФУ, то там находится совершенно иное управления ПФУ. И нам говорят: мы не будем выполнять это решение суда, т.к. оно не относится к нам. А органа, который мог бы выполнить это решение, фактически не существует. Но это уже вопрос к государству, которое должно обеспечить работу своих органов, которые были юридически перемещены», – детализировал правозащитник.

Кстати, по Луганской области меньше управлений ПФУ было перемещено, некоторые из них до сих пор зарегистрированы на неподконтрольной части Луганщины.

После первого удачного судебного процесса «Право на защиту» буквально через 2 месяца получило положительное решение по второму делу – № 227/4106/17. По нему выводы суда аналогичные. «Но и по второму делу исполнение решения суда затягивается из-за необеспечения деятельности перемещенных управлений ПФУ», – добавил Тарасенко.

Одно из выигранных дел касается жительницы Донецка. «Такая история: две сестры из Донецка, одна из них не могла выехать из-за тяжелого состояния здоровья, вторая не могла выехать – потому что постоянно заботилась о первой. И вот одна из них выиграла судебное дело в Украине относительно получения пенсии, а вторая – нет. Однако по факту результат у обеих один и тот же – обе так и не получают пенсию, потому что необходимое перемещенное управление ПФУ не работает», – резюмировал правозащитник.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины до сих пор не разработал обещанный еще в 2018 году порядок, который определяет механизм выплаты долгов по пенсиям, в том числе, пенсионерам-переселенцам. Оспорить действия ПФУ о невыплате долгов можно через суд. Суды в таких делах часто принимают решения в пользу пенсионеров-переселенцев. Однако органы ПФУ в большинстве случаев их не выполняют. При этом есть ряд способов добиться выполнения таких решений.