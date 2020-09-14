По всей Украине: Как получить помощь по проекту «Рината Ахметов – Детям. Теперь я слышу»

Проект «Рината Ахметов – Детям. Теперь я слышу» помогает детям с нарушениями слуха. Одним из его участников стал 7-летний Денис Полевиченко из Чернигова. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Денис может слышать только громкие звуки. «Сын говорит хуже, чем его сверстники. Но он разговаривает. На улице страшно его оставлять. Вдруг будет ехать машина, а он не сможет услышать», – рассказывает Инна Полевиченко, мама ребенка.

Проблему со слухом обнаружили, когда Денис оглох на одно ухо. Из-за неправильно поставленного диагноза его лечили от совсем другого заболевания. Чтобы вернуть ребенку мир звуков, понадобился современный и высокочувствительный слуховой аппарат. За помощью родные обратились в Фонд Рината Ахметова. «Я очень благодарна за помощь моему сыну. Он будет слышать, ходить в обычную школу», – поблагодарила Инна Полевиченко.

Благодаря проекту «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу» малышам с глухотой или тугоухостью было установлено более 180 высокочувствительных слуховых аппаратов.

С 1 января 2020 года помощь в слухопротезировании по проекту «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу» могут получить ребята с болезнями слуха возрастом до 7 лет, живущие по всей Украине. Обратиться за помощью в слухопротезировании могут семьи, которые относятся к следующим категориям:

многодетные или неполные семьи;

детские дома семейного типа (ДДСТ);

дети-сироты и дети под опекой;

семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка;

семьи, состоящие из двух и более лиц с инвалидностью.

Подробнее о действующих проектах Фонда можно узнать, позвонив по телефону «горячей линии» 0800 509 001.