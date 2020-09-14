В «ЛНР» заявили, что за сутки не выявили новых больных коронавирусом

В «ЛНР» за минувшие сутки не зафиксировали новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 13 сентября, не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19. По результатам двух отрицательных тестов было выписано 2 человека», – говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 14 сентября в «ЛНР» – 789 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19:

выписаны – 677 человек;

летальных случаев – 23.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 14 сентября в Украине COVID-19 заболели 156 797 человек (69 543 пациента – выздоровели, 3 211 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 2 101 случай (выздоровели – 1 114 пациентов, летальных случаев – 30), Луганской области – 601 случай (выздоровели – 298 пациентов, летальных случаев – 4).

В «ДНР» – 2 824 случая коронавируса (выздоровели – 1 457 человек, летальных случаев – 158).