Усмирили наручниками: Депутат ударил полицейского в Святогорской Лавре

Депутату Чкаловского поселкового совета Чугуевского района Харьковской области сообщено о подозрении в избиении полицейского. Инцидент произошел на территории Свято-Успенской Святогорской лавры (Донецкая обл.), сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что 7 июля 2020 года депутат поселкового совета во время посещения Свято-Успенской Святогорской лавры, пренебрегая установленными правилами, устроил ссору с ее работниками. Когда по вызову охранников на место прибыли сотрудники Славянского отдела полиции, правонарушитель проигнорировал их замечания и ударил по лицу старшего участкового офицера полиции», – говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, усмирить нападавшего удалось только после применения к нему специального средства – наручников.

Депутату сообщено о подозрении в причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины ).

Сейчас продолжается досудебное расследование.