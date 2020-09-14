В Попасной выдвинули три условия для «ЛНР» по дальнейшей поставке воды (Видео)

На прошлой неделе менее чем на сутки был обесточен КП «Попаснянский районный водоканал» (Попасная, Луганская обл.), возобновили подачу электроэнергии после вмешательства правительства. Однако возобновление подачи воды не надолго, т.к. не решена проблема с долгами – водоканал задолжал энергетикам более 230 млн грн.

Попаснянский водоканал поставляет воду как на подконтрольную Украине часть Луганщины, так и в «ЛНР». Причем на «республику» приходится 90% потребителей.

Основная часть долга образовалась в первые годы начала боевых действий на Донбассе, когда коммунальщики вообще не получали деньги за воду от «ЛНР». Со временем ситуацию с расчетами урегулировали. Но с нового года долги снова начали расти.

«Потребление воды с оккупированной территории уменьшилось в 3 раза. Это повлияло на себестоимость воды. А тариф мы глобально не увеличивали. Но фактически с декабря прошлого года предприятие работает в минус», – говорит глава Попаснянской военно-гражданской администрации Роман Власенко.

В «ЛНР» заявили, что вскоре планируют перейти на полное самообеспечение водой. В Луганской облгосадминистрации считают, что это невозможно, т.к. ее там просто нет в необходимом количестве. «Там большие перебои с водой, ее недостаточно. По интернет-ресурсам мы видим, что люди там без воды сидят по 7-8 дней. Например, в Ровеньках, в Антраците и др. Там ужасная ситуация», – комментирует директор Департамента ЖКХ ЛугОГА Виталий Сурай.

Местные чиновники уверены, что по решению вопроса нужно договариваться на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске. И предлагают такие варианты:

возвращение потребления на прежний уровень;

или увеличение тарифа для «ЛНР» с 11 до 25 грн за кубометр воды;

плюс нужно заставить Россию признать долги за ранее поставленную воду.

Если этого не сделать, то ситуация с отключением снова повториться. «На местном уровне эту проблему не решить. Только будет постоянно раз в месяц-два отключать. А в области и так плохая ситуация, идет война. А при отключении страдают же и те люди, которые оплачивают на подконтрольной территории», – считает коммерческий директор Луганского энергетического объединения Юрий Склема.

После отключения водоканала от электроэнергии 10 сентября правительство пообещало реструктуризировать долг коммунальщиков. Но откуда возьмут деньги на это – пока неизвестно.

10 сентября жители не получили серьезную проблему – их предупредили об отключении заранее, было время запастись водой. Но в следующий раз все может быть совершенно по-иному. А о том, что отключения будут продолжаться, говорят и энергетики, и местные чиновники. Поскольку проблема с долгами так и не решена.

Но вопрос с отключением решат в ближайшее время – правительство просто запретит энергетикам обесточивать водоканал. «Речь идет о том, чтобы включить Попаснянский райводоканал в перечень защищенных потребителей. Это означает, что его не смогут отключить от электроснабжения», – констатировал замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

Решение правительства защитит потребителей, но ситуацию с долгами вряд ли изменит.

Как сообщалось ранее, Попаснянский райводоканал задолжал 50 млн грн компании «Укрэнерго» и еще 181 млн грн Луганскому энергетическому объединению. Долг «ЛНР» за поставку воды с подконтрольной Украине территории составляет около 170 млн грн, при этом «республика» готова заплатить только 45%. Но прекратить поставку воды в «ЛНР» Луганщина тоже не может – в этом случае водоканал получит еще 8-10 млн грн убытков ежемесячно.

В «ЛНР» вода поступает в города Стаханов (Кадиевка), Брянка, Кировск (Голубовка), Антрацит, Алчевск, Красный Луч (Хрустальный), Первомайск и др. Суммарно с учетом подконтрольной территории потребителей – более 70 тыс. человек.

Украинские энергетики возмущены, что они вынуждены поставлять электроэнергию для «ЛНР», а долги им никто не компенсирует. В итоге, 10 сентября они обесточили водоканал, однако уже утром начали подключать объект к электроснабжению.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»