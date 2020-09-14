«Мы какие-то не вполне русские»: Ходаковский заявил, что «Л-ДНР» России не нужны

Всеми своими действиями Россия подталкивает «Л-ДНР» к возврату в Украину, тем самым заставляя «республики» также засматриваться на украинскую сторону. Об этом в соцсетях написал экс-командир НВФ «Восток» экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

Он отмечает, что многие упрекают «республики», что они смотрят как в сторону России, так и в сторону Украины. «Сейчас мы какие-то не вполне русские. Многие друзья-россияне – да и не друзья тоже – поговаривают, что в России о нас думают, что мы смотрим в две стороны», – пишет Ходаковский.

«Республиканец» считает, что Россия в этом сама виновата. «Разве мы виноваты, что именно в России нам вычеркнули пункт о присоединении в бюллетенях для референдума? Разве это мы виноваты, что на всех официальных российских уровнях говорят только об условиях нашего возврата в Украину? Разве это наша вина, что всех из 2014 года убрали из власти, заменив их на более гибких и покладистых, более приемлемых Украине на случай, если удастся договориться о подходящем формате возврата? Не думаю, что в этом есть наша вина – мы за свои решения заплатили высокую цену», – продолжил он.