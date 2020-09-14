«Мужья на час» и новые тренды: Какие услуги будут пользоваться спросом осенью

Эпидемия коронавируса и введенный в связи с ней карантин существенно повлияли на рынок бытовых услуг в Украине. По данным экспертов, он не сократился, а увеличился, пишет «Finance.ua».

Эксперты говорят, что с наступлением осени не только сохранится спрос на привычные услуги, но станут более востребованными и новые.

«Главные услуги осени, которые заказывают регулярно, – это утепление окон, стен и балконов, установка бойлеров для подогрева воды. Те, у кого бойлер уже есть, заказывают его чистку и ремонт (замену нагревательного элемента). Еще одна популярная услуга осенью – уборка урожая и доставка его с дачи или садово-огородного участка. Но если вдруг опять введут жесткий карантин, станут гораздо нужнее услуги по доставке продуктов и товаров. Но, вероятнее всего, эти услуги не станут заказывать через онлайн-сервисы. Торговые сети и заведения общественного питания адаптировались и теперь сами доставляют заказы», – говорит руководитель отдела маркетинга сервиса онлайн-заказа услуг Ольга Сорока.

HR-эксперт Татьяна Пашкина прогнозирует, что у установщиков кондиционеров работа сохранится и осенью. Также будут востребованы «мужья на час», сборщики мебели, электрики, сантехники. «Многие будут ставить кондиционеры с подогревом, поэтому, пока сентябрь теплый, эта услуга останется. А также – утеплять квартиры, устанавливать бойлеры», – отметила она.

По словам Пашкиной, будут и новые тренды, они уже проявляются – это няни, гувернантки и репетиторы: «С оживлением деловой активности удаленная работа постепенно заканчивается, поэтому многим высокооплачиваемым мамам дешевле нанять специально обученного уходу за детьми человека, чем терять место и карьеру».

Расценки высоки и зависят от возраста ребенка, к которому эта няня «прилагается»:

для младенцев – суточная вахта 15 дней стоит 15 тыс. грн;

для детей до 2 лет месяц работы няни с опытом, которая имеет рекомендации, – 25-26 тыс. грн или 120-130 грн/час почасово;

гувернантке со знанием английского языка, который будет отводить-приводить ребенка в школу и из школы, следить, чтобы он был сыт и сделал уроки, плюс два часа занятия английским, готовы платить 45 тыс. грн.

Дистанционное обучение сделает нужными уже сейчас, а не перед выпускными экзаменами услуги репетиторов. Стандартные расценки – 10 долларов в час.