Чтобы не повторилась трагедия Донбасса: В Украине создадут музей «Голоса Мирных»

Фонд Рината Ахметова проводит «Неделю Мирных» третий год. За это время проект стал событием национального масштаба. В этом году мероприятия пройдут в Киеве, Мариуполе и Запорожье. Главным из них станет презентация концепции музея «Голоса Мирных». Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба Фонда.

«С начала вооруженного конфликта на Донбассе Ринат Ахметов спас более миллиона человеческих жизней. Это миллион судеб, которые вооруженный конфликт разделил на до и после. Их простой человеческий мир был разрушен. Прямо у них на глазах их жизнь превратилась в пепел. Люди постоянно звонят и пишут в Фонд. В этих звонках и письмах – боль, которой нельзя не сопереживать. Истории простых жителей должны быть собраны и задокументированы. Они должны быть рассказаны в Украине и за ее пределами», – говорит Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Для сохранения этих историй Фонд Рината Ахметова создал музей «Голоса Мирных». Чтобы трагедия Мирных Донбасса не повторилась больше нигде и никогда.

В рамках «Недели Мирных» в этом году состоится презентация его концепции. Это онлайн-музей, задача которого – объективно и полно задокументировать свидетельства мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе.

«"Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова" – это пространство, где жители Донбасса могут рассказать свою историю без страха и упрека. Рассказать, чтобы освободиться от бремени молчания и дать возможность людям по всему миру понять умом и почувствовать сердцем всю боль Мирных. Фонд мечтает собрать миллион историй. Цель на ближайшие годы – 100 тысяч свидетельств Мирных, тысяча из которых уже собрана», – рассказывает Наталья Емченко.

Также в рамках «Недели Мирных» будут высажены аллеи роз «Голоса Мирных». Эти цветы выбраны неслучайно, ведь городом миллиона роз считается Донецк, сердце Донбасса. Розы стали символом рассеянных по всей земле мирных жителей. Каждая роза – это одна история в музее. Первые две аллеи из 500 роз каждая появятся в Мариуполе и Запорожье. Мариуполь одним из первых принял на себя удар вооруженного конфликта, и у каждого его жителя – своя боль и история. В свою очередь Запорожье стал домом для десятков тысяч переселенцев, которые нашли здесь вторую родину.