В Славянске от коронавируса умерла врач

Сегодня, 14 сентября, в Донецкой области скончалась 64-летняя врач из Славянска, у которой был диагностирован COVID-19. Это 31-я жертва заболевания в регионе. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Также сегодня выявлено 49 больных COVID-19, среди них двое детей и одна медработница:

9 – в Краматорске (в том числе 1 ребенок);

7 – в Мирнограде;

6 – в Бахмуте;

4 – в Славянске;

4 – в Мариуполе;

4 – в Угледаре;

3 – в Лиманской ОТГ;

2 – в Константиновке (в том числе 1 ребенок);

1 – в Доброполье;

1 – в Покровске;

1 – в Николаевке;

1 – в Черкасской ОТГ;

1 – в Мангушском районе;

1 – в Ясиноватском районе.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 150 случай COVID-19, из них:

выздоровели – 1 211 человек;

на лечении – 908 пациентов;

летальных случаев – 31.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.