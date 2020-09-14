В Славянске от коронавируса умерла врач

Сегодня, 14 сентября, в Донецкой области скончалась 64-летняя врач из Славянска, у которой был диагностирован COVID-19. Это 31-я жертва заболевания в регионе. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Также сегодня выявлено 49 больных COVID-19, среди них двое детей и одна медработница:
- 9 – в Краматорске (в том числе 1 ребенок);
- 7 – в Мирнограде;
- 6 – в Бахмуте;
- 4 – в Славянске;
- 4 – в Мариуполе;
- 4 – в Угледаре;
- 3 – в Лиманской ОТГ;
- 2 – в Константиновке (в том числе 1 ребенок);
- 1 – в Доброполье;
- 1 – в Покровске;
- 1 – в Николаевке;
- 1 – в Черкасской ОТГ;
- 1 – в Мангушском районе;
- 1 – в Ясиноватском районе.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 150 случай COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 211 человек;
- на лечении – 908 пациентов;
- летальных случаев – 31.
На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.