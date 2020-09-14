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В Славянске от коронавируса умерла врач

14.09.20 22:32
Павел Кириленко
Павел Кириленко / Фото: youtube.com

Сегодня, 14 сентября, в Донецкой области скончалась 64-летняя врач из Славянска, у которой был диагностирован COVID-19. Это 31-я жертва заболевания в регионе. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Также сегодня выявлено 49 больных COVID-19, среди них двое детей и одна медработница:

  • 9 – в Краматорске (в том числе 1 ребенок);
  • 7 – в Мирнограде;
  • 6 – в Бахмуте;
  • 4 – в Славянске;
  • 4 – в Мариуполе;
  • 4 – в Угледаре;
  • 3 – в Лиманской ОТГ;
  • 2 – в Константиновке (в том числе 1 ребенок);
  • 1 – в Доброполье;
  • 1 – в Покровске;
  • 1 – в Николаевке;
  • 1 – в Черкасской ОТГ;
  • 1 – в Мангушском районе;
  • 1 – в Ясиноватском районе.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 150 случай COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 211 человек;
  • на лечении – 908 пациентов;
  • летальных случаев – 31.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

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