На Донетчине зафиксировано три нарушения перемирия

Сегодня, 14 сентября, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донетчине зафиксировано 3 факта нарушения договоренностей о перемирии. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, два выстрела из ручного противотанкового гранатомета зафиксированы вблизи Авдеевки, три очереди из стрелкового оружия и выстрел из ручного противотанкового гранатомета – около Марьинки.

«Вражеские огневые провокации были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», – уточнили в штабе.

Еще одно нарушение договоренностей было зафиксировано в Приазовье. Так, в районе села Пищевик обнаружен пролет БПЛА противника типа «квадрокоптер» с пересечением линии разграничения. «Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование», – рассказали военные.