Через месяц сбежит с деньгами: В Донецке автовладельцы стоят в очередях за «полисами» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке автовладельцы стоят в очередях в страховую компанию для покупки «полиса» ОСАГО. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают люди, разрекламированная страховая компания в «Хаткор» в «ДНР» продает «полисы» только в некоторых отделениях, в остальных отсутствуют бланки. Там, где бланки есть – очереди. В частности, очередь – перед офисом компании по пр. Ильича.

В соцсетях люди пишут о том, что не доверяют компании, и пишут. «Через месяц сбежит с деньгами!... Так и будет. Потом их типа объявят в розыск», – уверены дончане.

Некоторые жители Донецка отмечают, что сделали себе «страховку» без очередей, в августе и начале сентября. А сейчас, уверяют люди, когда до обещанных «республикой» штрафов остается мало времени, начался ажиотаж.

«Раньше надо было пытаться, а не в последний момент… Спокойно отец сделал месяц назад, как подходит время – начинается ажиотаж... 30 сентября очереди будут еще больше, из тех, кто привык в "последний вагон"», – считают некоторые дончане.

Иные же уверены, что проблема – в организации. «Ну а тем, кто отсутствовал в республике? Например, на заработках был. Вернулся, а тут такое... Раньше бланков не было и законодательства не было. За август 11 тыс. страховок выписали, в МРЭО зарегано около 300 тыс. ТС, там изначально непонятно, как успевать планировали… А ничего, что они два месяца дали, с августа по октябрь… А где гарантии? Каждый хочет потом посмотреть-послушать, чтобы не лохануться… А если республика ничего организовать не может, могут только деньги качать… Резервация… Скорее всего, многие автовладельцы из этих очередей просто ждали какой-то конкретики и ясности, а уже и сроки поджимают… Вы про паспорта забыли?», – возмущаются жители Донецка.

Также люди отмечают, что сотрудники «ГАИ» в личных разговорах сообщают, что с 1 октября водителей без «полиса» будут штрафовать.

Напомним, в «ДНР» появилась страховая компания, которая выдает «полисы» ОСАГО.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «вступил в силу» «закон» «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Также в «республике» назвали тарифы. «Страховой полис» можно оформить в отделениях «Почты Донбасса», и его уже оформили почти 6,5 тыс. человек.