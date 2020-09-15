«Дед на морозе»: В «ДНР» собираются снимать комедийный сериал

В «ДНР» намерены снимать комедийный сериал: его обещают презентовать в конце текущего года. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Мы 11 сентября провели кастинг на роли в первом комедийном сериале, который будет сниматься в республике, – "Дед на морозе". К счастью, многие из них, в том числе некоторые главные роли, остались вакантными и ждут своих исполнителей… В сценарии очень качественно прописаны герои, мы старались, чтобы они были максимально жизненными, за ними будет интересно наблюдать», – заявил донецкий комик, сценарист сериала Дмитрий Севрюк.

По сюжету главный герой сериала на новогодние праздники работает аниматором в роли Деда Мороза. Сериал повествует о его жизни после Нового года, с какими жизненными проблемами он сталкивается ежедневно и как их решает, семейных взаимоотношениях, о его друзьях и соседях.

По словам еще одного сценариста сериала Ярослава Донуци, пилотный проект будет включать 4 серии, продолжительность каждой – 15 минут. «Съемки будут проходить в Донецке. Сериал представят на видеохостинге YouTube предстоящей зимой. Кроме того, ведутся переговоры о его трансляции на российском федеральном канале "СТС", где проявляют интерес к проекту», – уверяют в «ДНР».

«В сериале раскрываются люди – наши соседи, друзья. Многие смогут узнать себя. Все построено на юморе, и главное – в сериал могут попасть не только профессиональные актеры, а простые люди, которые будут попадать в типажи, у которых есть харизма, желание участвовать в актерских проектах», – сообщила актриса, тренер по актерскому и ораторскому мастерству Наталья Мур.

В «республике» также утверждают, что в творческую группу вошли молодые комики, участники проекта «Жажда смеха».