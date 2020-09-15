В ОБСЕ рассказали о новых случаях глушения беспилотников Миссии

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ столкнулись с новыми случаями глушения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Миссии на неподконтрольной украинским властям территории Донетчины. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 14 сентября.

Так, 12 сентября при выполнении полета над участком разведения в районе неподконтрольного украинским властям Петровского беспилотник Миссии малого радиуса действия во время двух отдельных полетов подвергался воздействию помех сигнала GPS. По оценке наблюдателей Миссии, предположительно это произошло в результате глушения.

«13 сентября в двух случаях при выполнении полетов над районами между неподконтрольными правительству н. п. Спартак (9 км к северу от Донецка) и н. п. Минеральное (10 км к северо-востоку от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS, по оценке, в результате вероятного глушения», – информируют в СММ ОБСЕ.