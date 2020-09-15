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Впервые за 12 лет: ФК «Шахтер» сменил спортивного партнера и готовит новую форму

15.09.20 08:51
Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»
Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»

ФК «Шахтер» подписал пятилетний контракт с глобальным спортивным брендом Puma. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Презентация новой формы команды запланирована к старту сезона-2021/22.

«Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом Puma. Для "Шахтера" это шаг вперед. Я чувствую, что между нашей командой и командой Puma полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это – самое главное в сотрудничестве», – прокомментировал подписание контракта генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

Генеральный директор Puma в Украине Владимир Горобец рассказал, что их команда вместе с «Шахтером» сейчас занимается созданием новой формы и он очень надеется, что им получится соответствовать ожиданиям игроков и самых требовательных болельщиков.

«Важной частью глобальной стратегии Puma является развитие футбольного направления. Мы не могли себе представить лучшего партнера на украинском рынке, нежели "Шахтер". Я уверен, что партнерство с "Шахтером" позволит нам продолжить этот рост и будет служить неким импульсом для дальнейших достижений. Сегодня и украинская команда Puma, и глобальная команда Puma в Германии, и "Шахтер" активно работают над созданием новой формы. Я очень надеюсь, что у нас получится соответствовать ожиданиям игроков и самых требовательных болельщиков», – отметил Горобец.

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