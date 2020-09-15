Можно спокойно ходить по дну: В Луганске исчезло озеро (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске пересохло красивое озеро. Как оно выглядит сегодня, показали в соцсетях местные жители.

Так, луганчане отправились в парк Горького, где находилось озеро «Восьмерка». Это было излюбленное для луганчан и благоустроенное место отдыха: на берегах стоят беседки, к местам для купания были организованы удобные деревянные спуски.

Сейчас (кадры запечатлены 13 сентября) озеро полностью высохло, не осталось даже маленькой лужицы, и можно спокойно ходить по дну. Земля потрескалась. «Апокалипсис», – прокомментировал вид местный житель.

Вот как выглядело озеро ранее: