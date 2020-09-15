За сутки коронавирусом в Украине заболели 2905 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 2 905 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 15 сентября, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 2 905 человек. Из них 171 ребенок, а также 145 медработников. Были госпитализированы 546 человек. Зафиксированы 53 летальных случая. При этом выздоровели 1 267 пациентов. За все время пандемии в Украине заболели 159 702 человека. Из них 10 327 детей и 13 100 медработников. При этом в целом выздоровели 70 810 пациентов. Летальных случаев – 3 264», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Тернопольской (390), Харьковской (307), Одесской (306), Львовской (186) областях и г. Киеве (285).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 2 154 (по данным Донецкой ОГА – 2 150) случая COVID-19, в Луганской – 620 случаев.