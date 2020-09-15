Сводка из зоны ООС за 14 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 14 сентября, НВФ 3 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. В частности, нарушения режима прекращения огня были зафиксированы вблизи Авдеевки и Марьинки. На этих участках задокументирован неприцельный огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

Кроме того, в районе населенного пункта Пищевик был обнаружен БПЛА противника, который пересек линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен.

С начала текущих суток, 15 сентября, на всех участках фронта наблюдается тишина.

В «ДНР» заявляют, что «армия Киева не открывала огонь по территории ДНР в минувшие сутки, однако единожды нарушила условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия. Накануне в нарушение дополнительных мер украинские военные в очередной раз проводили инженерные работы на позициях вблизи поселка Шумы под Горловкой».

В «ЛНР» свою версию событий на линии фронта на момент подготовки материала не обнародовали.