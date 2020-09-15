One voice: Украинская делегация в ТКГ по Донбассу вводит новую должность

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе введет должность спикера, который будет выражать единую позицию переговорной группы. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире «Свобода слова».

«Принято решение. Сейчас идет подбор, будет введена такая ​​должность – пресс-секретаря, скорее, спикера украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, заданием которого будет как раз фокусировать все сигналы, "one voice" от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться», – сообщил Резников.

Касательно заявлений Витольда Фокина об амнистии, озвученных в интервью, Резников сообщил, что они вырваны из контекста. «Я сам сторонник принятия ряда соответствующих законов о переходном правосудии, которое должно предусматривать в том числе закон об амнистии… Но четко вычерчивается, кто не подпадает под амнистию при любых условиях. Простое условие – "у кого руки в крови"», – отметил министр.

По его словам, Фокин показал черновик своего интервью, где была фраза «нужно принимать амнистию, кроме тех, у кого руки в крови».

Напомним, ранее Витольд Фокин заявил, что Украина может согласиться на проведение всеобщей амнистии в обмен на то, чтобы Россия не будет настаивать на закреплении «особого статуса» Донбасса в Конституции страны. Кроме того, он считает, что «особый статус» должен иметь весь Донбасс, а не только ныне неподконтрольные территории.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал эти высказывания Фокина провокационными и такими, которые не отвечают национальным интересам.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также не разделяет позицию замглавы украинской делегации в ТКГ.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что «заявления Фокина – это его личное дело, личное мнение».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ICTV»