Убыток – более миллиона гривен: На Луганщине блокировали нелегальную добычу песка

На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали нелегальную добычу и реализацию песка. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации со ссылкой на информацию Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

По данным досудебного расследования, нелегальную разработку недр организовал бывший правоохранитель вместе с шестью жителями Сватовского района.

«Не имея никаких разрешительных документов, злоумышленники с помощью тяжелой техники осуществляли добычу полезных ископаемых на территории пастбища, которое принадлежит поселковому совета Травневого. Нелегальный песок дельцы продавали местным жителям», – говорится в сообщении.

Установлено, что за время функционирования «бизнеса» злоумышленники успели добыть почти 10 тыс. тонн песка на более чем миллион гривен.

«В результате противоправной деятельности на территории нелегальной разработки образовался стихийный карьер, участок претерпел необратимые изменения», – подчеркнули в СБУ.

Производство открыто по ч. 1 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. На тяжелую технику и нелегально добытый песок наложен арест.

Продолжается досудебное следствие.