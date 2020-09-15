Но еще не вечер: В Донецке сняли огромный баннер на площади Ленина (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке на пл. Ленина сняли огромный баннер супермаркета «Молоко». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Огромную вывеску в полфасада заменили на гораздо более скромную:

«Донецк. Все помнят безобразно-огромный баннер торговой сети "Молоко", который закрыл практически половину фасада на пл. Ленина? Теперь скроменько, но отжато», – сообщил автор фото.

Иные дончане отмечают «центровое» месторасположение магазина – прямо на площади, где «немерено дорогая офисная недвига, теперь продуктовый магаз».

«У хозяев Геркулеса хватает ресурсов для отжатия всех суперов города, хватает стали в яйцах писать на своей продукции "Донецк, Украина", но даже они не могут растянуть баннер на фасаде на площади. Но еще не вечер», – пишут местные жители.

Как выглядел баннер: