У меня разрывается сердце... ржавеют розы: Главный кузнец Донецка рассказал о Парке кованых фигур (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке Парк кованых фигур страдает от бесхозяйственности, скульптуры ржавеют.

Как рассказал российскому изданию «Комсомольская правда» основатель парка, председатель Гильдии кузнецов Виктор Бурдук, ржавеют даже розы на главной клумбе.

«Такого состояния Парка кованых фигур я еще не помню. Это просто катастрофа. Каждый раз после его посещения у меня разрывается сердце. Парк разрушается, есть скульптуры, которые сломаны людьми, но еще больше они страдают от бесхозяйственности – все ржавеет на глазах. Для того, чтобы поддерживать парк в нормальном состоянии, нужно быть специалистами в металле, знать, как правильно обрабатывать и защищать от ржавчины. А еще понимать, что наш парк – это уникальное явление не только для Донецка, но и в мире», – рассказал главный кузнец Донецка.

Виктор Бурдук вместе со своим помощником Олегом обходят центральную клумбу и решают, какие из кованых цветов можно отреставрировать на месте, а какие придется срезать и везти в мастерскую – такие масштабные работы необходимы по их восстановлению.

«А ведь все эти цветы приехали в Донецк из разных стран в дар парку. Вот этот подсолнух, например, из России, а этот камыш – из Германии, есть тут цветы из Франции, Италии, Украины. И вы посмотрите, в каком они состоянии! И все это безобразие на лобном месте прямо под окнами городской администрации», – указал кузнец на розу, всю покрытую толстым слоем ржавчины.

«Раньше город выделял нам деньги и дважды в год мы проводили в нем капитальные работы – металл не может без профессионального ухода. Это зачистка, преобразование ржавчины, грунтовка, тонировка, покраска. И так ежегодно, если мы хотим любоваться скульптурами через несколько лет», – добавил он.

Виктор Бурдук сообщил, что сейчас парк находится на балансе «Зеленстроя». «Будто бы это временный шаг перед тем, как его передадут на баланс музея. Но музей нам все обещают… В бюрократических кабинетах все это застопорилось, а на мои расспросы ответ один: «У нас пандемия!». Нет хозяина, у которого бы за это душа болела», – сказал он.

Кроме того, в кузне «Гефеста» уже ждут восстановления скульптуры «Птица Говорун», «Дружба», «Добрый Шубин», «Подколодная змея» и еще с десяток фигур. Все сломанные и поржавевшие фигуры Виктор Бурдук будет восстанавливать за свой счет.

Кузнецы размещают баннер о готовящемся фестивале кузнечного мастерства, срезают на реставрацию фигуры и фотографируют те, которые еще требуют «госпитализации».

В кузне «Гефеста» когда-то кипела жизнь, гудел огонь и били молоты. Сейчас заказов нет, осталось всего несколько человек. Именно их силами на голом энтузиазме готовится будущий фестиваль.