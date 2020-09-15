В «ДНР» жертвами коронавируса стали еще пять человек

В «ДНР» за сутки выявили 24 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 14 сентября, выявлены 24 случая заболевания. Кроме того, зарегистрированы 5 летальных случаев – мужчина в возрасте 79 лет и женщины в возрасте 58, 57, 87 и 70 лет», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 15 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 848: